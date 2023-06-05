Власти Москвы выставили на торги 125 машино-мест на многоуровневой стоянке в Царицыне

Онлайн-аукционы пройдут с 19 по 27 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автовладельцы в Москве могут приобрести у города 125 машино-мест на многоуровневой стоянке, расположенной в районе Царицыно на улице Бехтерева. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"На городские торги выставили 125 парковочных мест в Царицыне. Приобрести их смогут победители открытых аукционов", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, места располагаются на многоуровневой автостоянке. Она находится по адресу: улица Бехтерева, дом 14. Со стоянки можно выехать на Варшавское шоссе через Кантемировскую улицу и на Каширское шоссе через Пролетарский проспект.

"Паркинг располагается в непосредственной близости от жилых кварталов, рядом есть автосервис, шиномонтаж, автозаправочная станция. Площадь парковочных мест от 8,4 до 22,1 кв. м. Их стоимость определится по итогам онлайн-аукционов, которые пройдут с 19 по 27 июня. Принять участие в торгах могут все желающие", - приводятся в сообщении слова Щербакова.

Отмечается, что заявочные кампании завершатся с 15 по 23 июня. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.