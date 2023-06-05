"Газпром нефть" расширит производство присадок для моторных масел в Омске

Модернизация проводится в рамках проекта технологического развития Омского завода смазочных материалов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - "Газпромнефть - СМ" - объявил о модернизации установки по выпуску синтетических сульфонатных присадок - ключевых компонентов современных моторных масел. Благодаря этому мощность комплекса увеличится в четыре раза, сообщает компания.

Модернизация проводится в рамках проекта технологического развития Омского завода смазочных материалов, который предусматривает технологическое обновление основных этапов производства - от комплекса хранения сырья до нового оснащения установки и инфраструктурных систем.

"Сульфонатные присадки входят в состав современных моторных масел, поэтому развитие производства такого важного компонента имеет особое значение для внутреннего автомобильного рынка страны", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

Выпуск собственных синтетических компонентов позволит специалистам научно-исследовательского центра "Газпромнефть - СМ" создавать специализированные пакеты присадок, значительно расширить ассортимент премиальной линейки моторных масел, а также разрабатывать новые рецептуры смазочных материалов для оборудования промышленных предприятий, добавили в компании.

Новое оборудование позволит одновременно использовать несколько типов химических компонентов: это значительно увеличит скорость производства и позволит создавать различные виды присадок с высокими моющими и антикоррозионными свойствами.