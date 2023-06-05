Москвичам на Дне финансовой грамотности рассказали об инвестициях и "зеленых" облигациях

Мероприятие состоялось на площадке Центра культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Жители Москвы на Дне финансовой грамотности узнали об основных правилах инвестирования, "зеленых" облигациях и различных финансовых инструментах. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

"В столице прошел День финансовой грамотности, который впервые был посвящен инвестициям. Участникам рассказали об особенностях различных инструментов, о том, как безопасно и эффективно распоряжаться своими сбережениями. Просветительское мероприятие организовал Департамент финансов города Москвы совместно с партнерами: управлением Федеральной налоговой службы России по городу Москве, Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу и Московской биржей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дни финансовой грамотности проводятся в столице несколько раз в год в разных районах города, чтобы у жителей была возможность бесплатно получать знания рядом с домом. В этот раз мероприятие состоялось в Басманном районе на площадке Центра культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

"Недавно Москва выпустила "зеленые" облигации для населения. Средства от размещения ценных бумаг пойдут на закупку современных электробусов. У жителей появилась возможность вкладывать сбережения в важные экологические проекты и получать гарантированный дополнительный доход. Гости мероприятия узнали о преимуществах и особенностях "зеленых" облигаций и получили консультации по их приобретению", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Уточняется, что участникам рассказали о финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи, которую создали в 2020 году в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Сейчас к "Финуслугам" подключилось более 40 финансовых организаций. На платформе можно приобрести "зеленые" облигации Москвы.

"Участники мероприятия могли получить налоговые консультации представителей управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве и помощь специалистов Московской биржи в работе с платформой "Финуслуги". Для всех желающих работала выставка, посвященная истории финансовых пирамид", - отмечается в сообщении.