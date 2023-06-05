5 июня, 11:25

"Россия" начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду

Полеты начнут осуществляться с 3 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 3 июля начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду, сообщает в понедельник пресс-служба российского аэропорта.

"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты регионов") авиакомпания "Россия" в рамках летнего расписания будет выполнять полеты в Хургаду", - говорится в сообщении.

Первый рейс запланирован на 3 июля, далее дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода - один из ведущих аэропортов Приволжского федерального округа, является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2022 году из аэропорта выполняли полеты 16 российских и международных авиакомпаний по 36 направлениям, было обслужено 1,2 млн пассажиров. 

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