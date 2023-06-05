"Вкусно - и точка" планирует запустить свою доставку после отладки технических моментов

Доставку в настоящее время осуществляют сервисы "Яндекс еда", Delivery Club и Broniboy

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Вкусно - и точка" планирует запустить собственную доставку в РФ после отладки всех технических моментов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной году работы сети, гендиректор компании Олег Пароев.

"Да, собственная доставка будет. В настоящее время она находится в тестовом режиме. И после того, как мы отладим все технические детали, запустим", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о сроках запуска доставки по всей России.

Доставку в настоящее время осуществляют партнеры-агрегаторы - сервисы "Яндекс еда", Delivery Club и Broniboy. Сервис доступен из более чем 760 предприятий "Вкусно и точка" в 149 городах.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания, пришедшая на смену сети McDonald's, постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети.