"Вкусвилл" начал доставлять заказы из более чем 10 сетей ресторанов и кафе

В их числе "Шоколадница", "Урюк" и "Джонджоли"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Вкусвилл" запустил доставку заказов из более чем 10 сетей кафе и ресторанов, включая "Шоколадницу", "Урюк", "Джонджоли". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Вкусвилл" расширяет возможности собственной доставки из ресторанов. К сервису подключили уже более 10 кафе и ресторанов, среди них: "Шоколадница", Osteria Mario, "Урюк", "Джонджоли", BB&Burgers, кафе "Хинкальная", Ipho Cafe, InFoodSushi и PokeHouse", - сообщили в пресс-службе.

Если адрес покупателя входит в зону доставки заказов из новых ресторанов, в каталоге мобильного приложения или на сайте отобразится новая категория - "Рестораны" со всем доступным меню, пояснили в пресс-службе. Покупатель оформляет заказ, который одновременно получают сборщики "Вкусвилла" и кухня партнера. Курьер доставляет в течение одного или двух часов в зависимости от зоны доставки.

Компания запустила доставку из ресторанов в апреле 2022 года, на старте к проекту были подключены два заведения Osteria Mario в Москве.