ТПП предложила не штрафовать за впервые совершенные нарушения при распространении рекламы

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что бизнес должен получать предупреждения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бизнес должен получать предупреждения, а не штрафы за впервые совершенные правонарушения в сфере распространения рекламы. Такое мнение высказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Палата предложила в первый раз за указанные правонарушения (при публикации рекламы - прим. ТАСС) ограничиваться предупреждением, прямо закрепив такую возможность в санкциях проектных норм, позволив тем самым рекламодателям исправить допущенные, возможно и неумышленно, ошибки и неточности при исполнении возложенных на них обязанностей", - сказал Катырин. Он уточнил, что соответствующая инициатива уже направлена в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Она касается поправок к проекту федеральному закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Данный законопроект предусматривает безальтернативное назначение штрафа за неисполнение отдельных требований по распространению рекламы в интернете. Так, штраф для юридических лиц будет составлять до 500 тыс. рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тыс. рублей.

ТПП РФ также рекомендовала отсрочить вступление в силу данного проекта федерального закона до сентября 2023 года для устранения технических проблем, которые сейчас возникают у операторов рекламных систем и данных при передаче необходимой информации в Единый реестр интернет-рекламы.

"Предлагаемые палатой поправки позволят дифференцировать наказание за вводимые законопроектом правонарушения, а также предоставить распространителям рекламы необходимое для устранения технических сложностей по передаче необходимой информации время", - пояснил Катырин.