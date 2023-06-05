Sitronics Electro оснастит софтом зарядные станции для электромобилей в Киргизии

С помощью программного обеспечения владелец станции сможет полностью контролировать работу ЭЗС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Киргизии с помощью установки российского программного обеспечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Соответствующий договор подписали киргизская компания ОсОО "Евокс" и Sitronics Electro.

"Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Кыргызстане. Программное обеспечение российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Электростанции будут работать на базе платформы Sitronics Electro. С помощью программного обеспечения владелец станции сможет полностью контролировать работу ЭЗС: управлять зарядками, следить за состоянием станции, формировать статистику и отчеты, подчеркнули в компании. Станции также появятся в мобильном приложении Sitronics Electro. Пользователь сможет управлять процессом зарядки, оплачивать сессии, просматривать историю зарядок и напрямую обращаться в поддержку.

"Поскольку электромобилизация - это мировой тренд, у Sitronics Electro есть амбиции на развитие бизнеса не только в России, но и в других странах. Мы продолжаем активно развивать наши IT-продукты и продвигать их не только на отечественном рынке, но и на международном. Киргизия - это только начало", - отметил коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин, чьи слова приводятся пресс-службой.

Компания "Евокс" занимается развитием электрозарядной инфраструктуры на территории Киргизии. Компания установила семь быстрых зарядных станций мощностью от 60 до 120 кВт. За лето планируется установить еще 10 станций разного типа на парковках торговых и бизнес-центров, муниципальных территориях и возле крупных точек общепита.

"Сейчас мы планируем активно увеличивать сеть ЭЗС по городу Бишкек и по всей республике. Перспективы и потенциал развития сети зарядных станций очевидны", - добавил генеральный директор "Евокс" Рамис Беков, чьи слова также приводит пресс-служба.

О компании

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также разрабатывает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.