Новосибирский Минздрав взыскал неустойку с компании, строящей поликлиники по ГЧП

Причиной иска стало несвоевременное исполнение обязательств по проектированию медучреждений

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области взыскал 600 тыс. рублей в пользу Минздрава региона с "Сибирской концессионной компании", занимающейся строительством семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства, следует из данных картотеки арбитража.

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Седьмая концессионная компания" в пользу Министерства здравоохранения Новосибирской области штраф в размере 600 тыс. рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, причиной иска стало несвоевременное исполнение обязательств по проектированию поликлиник, а именно по получению положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство. Изначально требования составляли 54 млн рублей, однако позднее их уменьшили до 43 млн рублей. Суд посчитал сумму неустойки завышенной.

"С учетом обстоятельств дела, принимая во внимание чрезмерно высокий размер неустойки в виде штрафа, незначительное количество дней просрочки (от 36 до 72 дней), сложность объектов проектирования, в целях обеспечения баланса интересов сторон, суд полагает возможным снизить размер неустойки до 100 тыс. рублей за каждое нарушение", - говорится в решении суда.

В августе 2022 года министерство подало в суд на компанию-концессионера, чтобы взыскать неустойку за срыв сроков проектирования учреждений здравоохранения. Сумма иска составила 54 млн рублей. Изначально планировалось, что семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В августе 2022 года в ГК "ВИС" сообщили о начале работ на всех семи объектах.

В декабре 2022 года губернатор региона Андрей Травников сообщил, что власти рассчитывают завершить строительство всех семи поликлиник, возводимых в рамках государственно-частного партнерства за 19,5 млрд рублей, до 2025 года: трех - в 2023 году и еще четырех - в 2024 году.