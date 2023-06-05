В Москве в рамках МАИП для строительства деловых объектов выделили почти 80 га земли

На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты общей площадью около 2,2 млн кв. м

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти 80 га земли выделили застройщикам в Москве в рамках масштабных инвестпроектов (МАИП) для возведения торговых, деловых и других коммерческих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город выделил инвесторам в аренду без торгов почти 80 га земли для возведения коммерческих объектов в рамках реализации МАИП. Договоры заключены в период с 2017 по 2023 год. На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты общей площадью около 2,2 млн кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что статус масштабного инвестиционного проекта могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Благодаря этому появляются новые рабочие места для горожан и развивается столичная инфраструктура.

"Больше всего объектов возводится в центре города - 11, для их строительства выделено 5,7 га земли. На западе столицы реализуется 10 проектов на 8,4 га, на юге и юго-востоке - по семь, на участках общей площадью почти 30 га. На востоке и северо-западе - по пять, суммарно застройщикам в этих округах предоставлено 26 га земли", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в Тверском районе участок предоставлен инвестору для строительства торгового центра с паркингом площадью 9,5 тыс. кв. м. В нем разместятся супермаркет, торговые галереи и ресторан. В Дорогомилове планируется возвести здание площадью более 1,9 тыс. кв. м с магазинами, офисами, а также медицинским центром. Офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами площадью 18 тыс. кв. м появится в Головинском районе.