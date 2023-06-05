Товарооборот между Приморьем и Белоруссией вырос на 70%

Показатель составил 7,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь в 2022 году вырос почти на 70% и достиг 7,6 млрд рублей против 4,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом в понедельник сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале во время визита в Белоруссию.

"Взаимный товарооборот за последние четыре года вырос в разы и достиг достиг 7,6 млрд рублей. Быстро растет объем поставок белорусских продуктов питания, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Новые контракты будут заключены на 33-й Международной агропромышленной выставке "Белагро-2023", - написал губернатор Приморья.

К концу 2021 года, товарооборот между Белоруссией и Приморским краем достигал уровня 4,5 млрд рублей. По словам Кожемяко, в братской республике делегация правительства Приморья намерена посетить предприятия машиностроительного комплекса, деревообрабатывающей промышленности и сельхозотрасли.

"Руководители профильных ведомств правительства Приморья и представители наших предприятий дорожной, лесоперерабатывающий, сельскохозяйственной отраслей и торговых сетей встретятся с белорусскими партнерами. Объемы взаимовыгодной торговли растут ежегодно и мы видим новые перспективы", - отметил Кожемяко.

По его словам, Приморье наращивает импорт белорусской техники и продуктов питания, а также увеличивает экспорт приморской рыбопродукции и продукции гонохимических комбинатов.