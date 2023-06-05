Калужский "Кристалл" попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта

Гендиректор компании Артем Чубуки назвал безосновательными утверждения о незаконном использовании товарных знаков выпускаемой на предприятии продукции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл" обратился в правительство России с просьбой исключить травяной ликер (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров для параллельного импорта. Об этом говорится в письме компании на имя заместителя председателя правительства России - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"КЛВЗ "Кристалл" просит рассмотреть вопрос об исключении из перечня товаровдля параллельного импорта алкогольного напитка Jagermeister, который не является уникальным", - отмечается в письме.

В компании напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler "Кристалл" сталкивается с "беспрецедентным и противозаконным давлением" со стороны Mast-Jagermeister. В частности, в мае германская компания подала в Арбитражный суд Москвы иски против КЛВЗ на общую сумму около 512 млн рублей. Таким образом, истцы намерены требовать компенсацию в двойном размере стоимости товаров, которые они считают контрафактными, заявил генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин, слова которого приводят в пресс-службе компании.

Он назвал безосновательными утверждения оппонентов, что "Кристалл" незаконно использует их товарные знаки, защищенные международными патентами. "Но это ложное утверждение, так как ликеры Alter Heiler, Konig Heiler - это собственная уникальная продукция КЛВЗ "Кристалл", выпускаемая по оригинальной рецептуре", - отметил он.

"Кристалл" также направил обращения с просьбой о поддержке своей инициативы заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, губернатору Калужской области Владиславу Шапше, председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Артамонову и депутату Госдумы Геннадию Скляру.

"Кристалл" также намерен подать в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к Mast-Jаgermeister на 500 млн рублей.

О ситуации с Jаgermeister

В ноябре 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года германская Mast-Jаgermeister потребовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной 2023 года Федеральная антимонопольная служба России выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу биттеров.