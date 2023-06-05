5 июня, 11:25

Путин заявил, что транспортные возможности не должны сдерживать развитие экономики России

Кадры встречи Владимира Путина с Министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым
© Kremlin.ru

Президент считает необходимым активнее развивать транспортную сеть страны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым активнее развивать транспортную сеть страны, чтобы транспортные возможности не сдерживали развитие экономики.

"Что касается инвестиций, здесь нужно идти в графике, чтобы железнодорожная инфраструктура, в данном случае транспортная в целом, не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи на пределе уже", - указал глава государства на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Это замечание Путин сделал после доклада Белозерова о планах инвестиций в развитие железных дорог.

Президент остался доволен показателями, достигнутыми РЖД. "Поздравляю. Такой хороший показатель для экономики в целом", - сказал Путин, выслушав сообщение руководителя РЖД о росте объемов перевозок по различным направлениям. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелозеров, Олег ВалентиновичСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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