Нацбанк Украины опроверг сообщения о сборе данных про платежи украинцев

В НБУ заявили, что письмо с напоминанием о предоставлении такой информации было обнародовано изданием "Страна" "с провокационно недостоверной его интерпретацией"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) опровергает сообщения СМИ о сборе регулятором данных, касающихся платежей физических лиц. НБУ назвал эту информацию недостоверной интерпретацией.

3 июня издание "Страна" сообщило со ссылкой на внутренний документ регулятора, что НБУ обязал все коммерческие банки страны с 5 июня отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от сумм, при этом по интернет-оплатам необходимо указание детальной информации о плательщике и получателе.

"В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах, - заверил регулятор. - Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг - юридических лиц, пользующихся услугами банков по электронной коммерции".

По утверждению регулятора, письмо с напоминанием о предоставлении такой информации было обнародовано изданием "Страна" "с провокационно недостоверной его интерпретацией".

НБУ подчеркивает, что указанная информация используется "исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины". Кроме того, как указано в сообщении, данные действия способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет "за организацию азартных игр" 2 млрд 378 млн гривен - в десять раз больше, чем за весь 2021 год (205 млн гривен).