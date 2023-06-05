"Вкусно - и точка" не планирует в ближайшие два года выходить на рынки ближнего зарубежья

Владелец сети Александр Говор сообщил, что белорусская сторона решила запустить собственный бренд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" в ближайшие два года не планирует выходить на рынки ближнего зарубежья, сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной году работы сети, владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор.

"Что касается перспективы, то мы зашли в Алтайский край, зашли в Республику Алтай, Находку, Нальчик. Мы заходим в регионы, в которых мы уверены, что они будут работать и приносить эффект. Что касается ближнего зарубежья, то в ближайшие два года мы остановимся на том, что я сказал, а потом будем уже рассматривать дальнейшую географию", - сказал Говор.

Говоря о нереализованных планах сети выйти на рынки Белоруссии и Казахстана, Говор отметил, что белорусская сторона решила запустить собственный бренд. "Мы к ним очень хорошо относимся, это дружественная страна. Если они обратятся, то мы всегда будем рады с ними сотрудничать", - подчеркнул он.

"Что касается Казахстана, это был один франчайзер, который был по центральной полосе РФ, сейчас они разделились. Казахстан, как и Белоруссия, убрали бренд McDonald's, а бренд "Вкусно - и точка" им, наверное, власти не разрешили. Но если они попросят подписать с нами соглашение, то мы будем рады это сделать с завтрашнего дня", - добавил Говор.