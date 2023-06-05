В Госдуме начали работу над концепцией закона о маркировке контента нейросетей

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что нейросети уже научились генерировать "очень правдоподобное видео", этот инструментарий становится все более доступным

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты приступили к разработке концепции закона о маркировке контента нейросетей, который в том числе позволит снизить риски от распространения дипфейков. Об этом заявил в понедельник ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Мы приступили к разработке концепции законопроекта о маркировке генеративного контента. Изучаем законодательный опыт других стран, консультируемся с экспертами, работаем над формулировками базовых дефиниций. Цель законопроекта - снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков", - сказал Горелкин.

Он добавил, что нейросети уже научились генерировать "очень правдоподобное видео", этот инструментарий становится все более доступным.

"Задача законодателя - защитить граждан, введение маркировки дипфейков и ответственности за их распространение без нее представляется эффективной мерой", - подчеркнул парламентарий.

Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что понятие "дипфейк" должно быть закреплено в российском законодательстве.

"Напомню, дипфейк - реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. Отличить их (дипфейки - прим. ТАСС) от реальной картинки становится все сложнее. А используются они зачастую не просто для развлечения. Это не может не настораживать, потому что в наше неспокойное время, когда против России открыто ведется информационная война, любые технологии, связанные с генерацией фейков, должны быть максимально изучены и, конечно, регулироваться законом", - написал парламентарий в Telegram-канале.