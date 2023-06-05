Эксперт: количественное ограничение по микрозаймам не решит проблему закредитованности

Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей Эльман Мехтиев сообщил, что дело не в количестве займов у человека, не в высоких или низких процентах, под которые эти займы были получены, - вопрос в уровне долговой нагрузки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количественное ограничение микрозаймов до двух-трех на человека не решит проблемы закредитованности граждан, при выдачи микрозаймов нужно прежде всего обращать внимание на показатель долговой нагрузки, а не только на количество займов у человека. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей Эльман Мехтиев.

Газета "Известия" сообщила, что в ЦБ РФ направлен документ за подписью депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Александра Аксененко с предложением ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех. По мнению экспертов, на которых ссылалась газета, реализация такой инициативы поможет обезопасить часть граждан от чрезмерного финансового бремени.

"Количественное ограничение никогда не решает ни одной задачи. Самый простой и наглядный пример - ограничение цены продуктов, которое было в СССР. Мы с вами знаем, к чему это привело. От того, что введут количественное ограничение, не имеющее отношения к реальной сущности продукта, ничего не произойдет. Всем, кто выступает за "давайте количественно ограничим", рекомендация одна - учите, пожалуйста, матчасть", - сказал Мехтиев.

По мнению эксперта, дело не в количестве займов у человека, не в высоких или низких процентах, под которые эти займы были получены, - вопрос в уровне долговой нагрузки. "Почему только два-три микрозайма, а не два-три кредита? Например, знаю человека, у которого девять кредитов и кредитных карт, - нагрузка, если считать в соответствии с методологией ЦБ, сейчас составляет 40%. Это хорошо или плохо? Девять кредитов - это же много. А 40% говорят о том, что это нормально", - прокомментировал он.

Мехтиев добавил, что Банк России шаг за шагом, последовательно, перешел от ограничения полной стоимости кредита к макропруденциальным лимитам, которые действительно учитывают не количество займов, а уровень долговой нагрузки.

Макропруденциальные лимиты

Банк России установил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам (займам) для кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), которые направлены на купирование системного риска потребительского кредитования и сдерживание роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока потребительских кредитов (займов).

В мае регулятор сократил макропруденциальные лимиты для третьего квартала 2023 года сокращаются на пять процентных пунктов. Теперь доля займов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% в портфеле МФО не должна превышать 30% от общего объема выдач микрозаймов.