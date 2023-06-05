Испания рассчитывает получить более €90 млрд из европейских фондов

Премьер-министр Педро Санчес напомнил, что королевство стало первой в Европе страной, получившей €37 млрд из европейских фондов, что поспособствовало укреплению испанской экономики

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Испании одобрит во вторник приложение к плану восстановления, которое будет направлено Еврокомиссии (ЕК) и позволит королевству получить более €90 млрд евро. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Педро Санчес.

Как передает пресс-служба кабмина, глава правительства объявил, что "Совет министров одобрит завтра отправку в ЕК приложения к плану восстановления, чтобы Испания получила более €90 млрд". "Приложение позволит привлечь более €7,7 млрд дополнительных перечислений, до €84 млрд в виде займов и почти €2,6 млрд по программе REPowerEU", - уточняется в коммюнике.

"Эти средства - это возможность для Испании реиндустриализировать себя, модернизировать свою бизнес-структуру", - уточнил Санчес. Он напомнил, что королевство стало первой в Европе страной, получившей €37 млрд из европейских фондов, что поспособствовало укреплению испанской экономики. Так, премьер обратил внимание на создание более полумиллиона рабочих мест за первые пять месяцев 2023 года.