Строительство экопромышленных парков планируют начать в июне 2023 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Возведение экопромышленных парков по переработке вторсырья начнется в России в июне. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на форуме "Экология".

"В России реализуется масштабный инфраструктурный проект - это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе. В настоящий момент участники не только найдены, но и оформлены, подготовлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. И практически по всем площадкам, за исключением двух, получено разрешение на стройку. В июне мы начнем строительные работы, в 2024 году они будут сданы. Самое главное - обеспечена наполняемость, всего у нас около 40 резидентов, которые будут строить на восьми площадках", - заявил Буцаев на пленарном заседании "Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества".

Глава РЭО назвал формирование экономики замкнутого цикла в России следующим этапом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, планы по построению экономики замкнутого цикла не изменились, а создание предприятий по переработке отходов в стране идет опережающими темпами. Значения, заложенные в федеральном проекте к 2024 году, будут выполнены.

Всего по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" будут построены восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В них разместятся предприятия по утилизации вторсырья, в год будет вовлекаться в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Объем инвестиций в инфраструктуру каждого экопромпарка оценивается в 1 млрд рублей. Правительство РФ профинансирует на 9,4 млрд рублей развитие инфраструктуры парков: электро-, газо- и водоснабжение, водоотведение, дороги, научно-технический центр.

XIV международный форум "Экология" проходит 5-6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа включает порядка 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более тысячи человек из всех регионов России и нескольких иностранных государств.