Reuters: стоимость Neuralink достигла $5 млрд

Компания Илона Маска ранее получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Стоимость нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink достигла $5 млрд после получения разрешения на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, стоимость стартапа выросла на $3 млрд по сравнению с показателем за 2021 год. Отмечается, что спрос на акции компании огромен. Эксперты подчеркивают, что Neuralink может потребоваться еще несколько лет, чтобы получить разрешение на коммерческое использование разработок. Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, считает, что получение разрешения на коммерческое использование мозгового имплантата может занять не менее 10 лет.

Некоторые исследователи скептически относятся к подобной оценке стоимости компании. Ученый и предприниматель Арун Шридхар назвал ее безумной, сославшись на крайне раннюю стадию разработки имплантата. "Исследование по оценке безопасности и переносимости ни в коей мере не может оправдать стоимость в $5 млрд", - сказал он.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В феврале 2021 года Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.

25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в человеческий мозг чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук. Набор на участие в клиническом испытании еще не открыт.