CNN: четыре сенатора обвинили Маска в нарушении законодательства после массовых увольнений

По данным телеканала, законодатели опасаются, что после сокращения штата и "поспешного запуска новых проектов" Twitter не сможет выполнять все свои обязательства

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Четыре американских сенатора направили письмо владельцу компании Twitter Илону Маску, которого обвинили в нарушении законодательства США после массовых увольнений сотрудников. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

По его данным, законодатели опасаются, что после сокращения штата и "поспешного запуска новых проектов" компания не сможет выполнять все свои обязательства. "Поведение Маска свидетельствует о явном безразличии к давним юридическим обязательствам Twitter, которые не исчезли, когда Маск принял [руководство] компании <...>. Независимо от его личного состояния, Маск и его компания не освобождаются от исполнения закона", - говорится в письме, с которым ознакомился телеканал.

Письмо подписали демократы Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс), Рон Уайден (от штата Орегон), Эд Марки (от штата Массачусетс) и Хироно Мэйзи (от штата Гавайи). Законодатели попросили ответить Маска на вопросы, изложенные в письме, до 18 июня.

27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После приобретения Twitter бизнесмен провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек до примерно 2 тыс. человек. В конце ноября предприниматель заявил сотрудникам соцсети, что дальнейших увольнений в планах нет.