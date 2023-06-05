"Почта России" и РЖД запустили контейнерный сервис для ускоренной доставки грузов

Первый поезд отправился из Подмосковья в Приморский край

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Почта России" и "Российские железные дороги" (РЖД) запустили новый контейнерный сервис для ускоренной доставки почтовых и коммерческих грузов. Первый поезд отправился из Подмосковья в Приморский край, время в пути составит порядка 10 суток, сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта" и РЖД запустили новый контейнерный сервис. Новый почтовый контейнерный поезд отправился из Подмосковья в Приморский край. В его составе 47 контейнеров с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами", - сообщили в пресс-службе.

Поезд следует по расписанию на основе технологии, разработанной РЖД, с прицепками и отцепками вагонов на железнодорожных станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали.

Организатором сервиса является дочерняя компания "Почты России" - Почтовая логистическая компания. Контейнерный оператор "РЖД Бизнес Актив" (дочернее общество РЖД), со своей стороны, предоставляет фитинговые платформы и обеспечивает обработку грузов на терминалах под своим управлением в подмосковном Ступино и Артем-Приморский 1 на Дальнем Востоке.

Тестировать технологии сервиса по отправке почтовых контейнерных поездов компании начали в мае 2022 года.