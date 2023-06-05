Ростовская АЭС включила в сеть первый энергоблок после модернизации и капремонта

Специалисты выполнили капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Ростовская АЭС включила в сеть первый энергоблок после проведения капитального ремонта и модернизации, которые длились больше двух месяцев, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"После завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР) с выполнением работ по модернизации оборудования энергоблок №1 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты выполнили капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования, турбогенератора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности. В рамках модернизации обновлены комплексы электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки, а также выполнены другие работы. Ранее директор Ростовской АЭС Андрей Сальников заявлял, что комплектующие оборудования будут заменять аналогами отечественного производства.

Стоимость работ на первом энергоблоке составила более 2 млрд рублей. В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.