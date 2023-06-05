Источник: повышение сборов за транзит судов через Босфор не имеет политической подоплеки

По словам собеседника агентства, турецкие власти ранее говорили, что при необходимости могут пересматривать тарифы

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Повышение с 1 июля Турцией сборов за прохождение торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы не имеет никакой политической подоплеки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в транспортных кругах республики.

"Решение повысить сборы никак не связано с переменами в правительстве, вообще оно является чисто техническим, и турецкие власти ранее говорили, что при необходимости могут пересматривать тарифы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции был опубликован на прошлой неделе и на его основе обновленная информация по сборам доведена до стран, использующих проливы в целях торгового судоходства. Он также напомнил, что в октябре прошлого года Турция, руководствуясь Конвенцией Монтрё, которая регламентирует судоходство в зоне проливов, увеличила стоимость сборов для прохода через них до $4,08. Необходимость повышения сборов тогда объясняли тем, что сумма оставалась неизменной с 1983 года по 2022 год.

Как сообщила в понедельник газета Aydinlik​​​​​​, Турция увеличит с 1 июля на 8,3% сборы за прохождение торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Теперь они составят $4,42, следует из циркуляра главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции.

Как отметила газета, в этом году доходы Турции от тарифов, взимаемых за прохождение судами проливов, составят порядка $900 млн в сравнении с $160-170 млн в прошлые годы.

Согласно Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, за проход через них взимаются сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов. Сумма сборов со времени подписания в 1936 году конвенции рассчитывается на основе золотого франка, который приравняли к $0,8.