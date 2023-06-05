Объем рекламного рынка в России за первый квартал 2023 года составил около 145 млрд рублей

По оценке экспертов, по своим количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса и демонстрирует положительную динамику

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала итоги развития российского рекламного рынка за первый квартал 2023 года. За этот период объем рекламы в средствах ее распространения составил 140-145 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте АКАР в понедельник.

"Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 140-145 млрд рублей, что на 8% больше, чем в соответствующем квартале предыдущего года", - указано в сообщении.

В целом, по оценке экспертов, по своим количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса и демонстрирует положительную динамику.

Объем отечественного регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по четырем сегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе - вырос на 12%, составив 9,5-9,7 млрд рублей.

В АКАР также подчеркнули, что в настоящее время существует потребность в серьезном переосмыслении структуры рынка, выделении новых сегментов и подсегментов, а также в поиске решений по технологиям оценки объемов и их верификации. "В настоящее время уже начались консультации в этом направлении заинтересованных участников рынка", - заключили в ассоциации.

Суммарный объем рекламы в интернете, прессе, на радио и наружных носителях в 2022 году составил 392 млрд рублей, что на 2% меньше показателей прошлого года, ранее сообщали в АКАР. Годовая оценка телевизионной рекламы не публиковалась.