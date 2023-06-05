Свыше 130 млрд рублей вложили резиденты ОЭЗ Подмосковья в реализацию своих проектов

Всего на пяти ОЭЗ региона в статусе резидентов функционируют свыше 200 компаний различного профиля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совокупный объем инвестиций, вложенных резидентами особых экономических зон Московской области в реализацию своих проектов, превысил 130 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила ТАСС зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Накопленным итогом совокупный объем инвестиций резидентов пяти ОЭЗ, расположенных в Московской области, составил 131,5 млрд рублей. Наибольшие объемы инвестиций резидентов за время работы привлекли две особые экономические зоны технико-внедренческого типа. Так, за время работы особых экономических зон резиденты ОЭЗ ТВТ "Дубна" инвестировали более 52 млрд рублей, а их коллеги, локализованные в ОЭЗ ТВТ "Исток", - почти 53 млрд рублей. Это компании самого разного профиля, от предприятий фармацевтической промышленности до производителей промышленного оборудования", - сообщила Зиновьева.

Она подчеркнула, что в общей сложности на пяти ОЭЗ Московской области в статусе резидентов функционируют свыше 200 компаний различного профиля.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что также в регионе успешно работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа: "Кашира", "Максимиха" и "Ступино квадрат". Совокупный объем инвестиций резидентов этих площадок составляет около 27 млрд рублей.

В министерстве подчеркнули, что статус резидента ОЭЗ дает компании право на предоставление налоговых льгот. Так, он обеспечивает нулевую ставку налога на имущество на 10 лет, на 5 лет для таких компаний обнуляется ставка земельного и транспортного налогов. Кроме того, резидент также получает таможенные льготы и льготную ставку налога на прибыль.