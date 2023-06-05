В Тбилиси построят международный аэропорт

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, что этот объект станет региональным хабом

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Новый международный аэропорт будет построен на окраине в Тбилиси, чтобы позволить грузинской столице стать новым авиационным хабом в регионе. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы разработали два варианта. Один заключался в развитии и расширении существующего аэропорта, однако у этого аэропорта есть свои минусы и ограничения, и он не дает возможности значительного развития. Тем более, если мы хотим стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт, его расположение и территория не дают нам такой возможности. Мы поставили этот вопрос на экономическом совете и пришли к выводу, что если мы хотим заботиться о стране в перспективе в 20, 30, 50 и 100 лет, и оставить будущему поколению исправную инфраструктуру и должный аэропорт, необходимо выбрать новую локацию. Такая локация в Тбилиси, можно сказать, идеальная, - бывший аэродром Вазиани", - сказал премьер.

По словам Гарибашвили, в Вазиани, расположенном примерно в 17 км к востоку от действующего аэропорта, будет построен новый аэропорт международного класса, "который может стать хабом". Премьер подчеркнул, что новый аэропорт должен быть транзитно-логистическим и современным. Также обсуждается возможное строительство в нем грузовых терминалов.

Как отметил Гарибашвили, в страну будут приглашены ведущие специалисты для подробного изучения выбранной местности. Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили также сообщил на брифинге, что строительство аэропорта планируется начать в начале 2024 года, работы, как ожидается, продлятся три - четыре года.