В АКОРТ сообщили, что средние наценки на базовые молочные продукты не превышают 10%

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, на некоторые товары розничные цены растут медленнее закупочных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Средние наценки на базовые товары в категории молочных продуктов не превышают 10%, а розничные цены по некоторым товарам растут медленнее закупочных. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Он уточнил, что за январь - апрель 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года розничная цена на пастеризованное молоко выросла на три рубля, закупочная - на пять рублей. Сливочное масло подешевело на рубль при росте закупочной цены на три рубля, стоимость сметаны выросла на три рубля, а цена поставки - на шесть рублей.

"Конечная цена продукта на полке магазина складывается не только из стоимости производства молока, но и наценки каждого из участников товаропроводящей цепи. Если отпускные цены, по которым сети закупают молочную продукцию переработчиков и дистрибьюторов, снижаются, это снижение транслируется на полку, что мы наблюдали в первые месяцы 2023 года", - пояснил Караваев.

Ранее первые заместители председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги направили в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России, сообщили "Известия" со ссылкой на документ. В документе отмечалось, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15-20% на сырое молоко, а в торговых сетях сохраняются наценки от 40% до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100-150%.