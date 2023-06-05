Атомный ледокол "50 лет Победы" завершил работу в зимнюю навигацию

С ноября прошлого года судно прошло 28,5 тыс. миль

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Атомный ледокол "50 лет Победы" (предприятие госкорпорации "Росатом") вернулся в порт приписки Мурманск после завершения работы в период зимне-весенней навигации. С ноября прошлого года ледокол прошел 28,5 тыс. миль, обеспечив проводку 125 судов, сообщил отдел коммуникаций "Атомфлота".

"4 июня атомный ледокол "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября 2022 года экипаж атомохода обеспечил проводку 125 судов. Ледоколом пройдено 28 500 миль", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы, ледокол "обеспечивал безопасную проводку судов на морском канале Обской губы и в Карском море, экипаж высокопрофессионально выполнил контрактные обязательства перед заказчиками".

19-20 июня на атомном ледоколе запланирована смена экипажа. После четырех месяцев работы команда капитана Руслана Сасова сдаст вахту капитану Дмитрию Лобусову. В этом году его экипажу предстоит обеспечить два рейса на Северный полюс. Сейчас экипаж ледокола приступил к плановым ремонтным работам и подготовке к круизным рейсам.

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работать атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Таймыр", "Вайгач" и "Ямал". Повышение объема перевозок по Севморпути имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры, отметили в "Атомфлоте".