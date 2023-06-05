В Москве создали и модернизировали более 50 площадок средних и крупных предприятий

Город стимулирует создание экологических предприятий субсидированными ставками, предоставлением земельных участков за 1 рубль

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 50 площадок средних и крупных промышленных предприятий было создано и модернизировано в Москве за прошлый год с учетом экологических норм. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Большинство московских предприятий занимаются постоянной модернизацией. Мы фиксируем, что каждый год мы создаем новые площадки. Например, за прошлый год у нас было модернизировано более 50 площадок средних и крупных предприятий", - сказал Овчинский, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах XIV Международного форума "Экология".

По его словам, эти предприятия создаются уже с учетом экологических требований, которые соответствуют высокому стандарту городской среды. Город, в свою очередь, стимулирует создание экологических предприятий разными финансовыми и нефинансовыми мерами.

Например, субсидированные ставки, предоставление земельных участков за символическую плату в 1 рубль. При предоставлении всех этих мер особое внимание уделяется экологическим аспектам и безопасности для горожан, добавил глава ведомства.

"Поэтому, создавая набор мер поддержки, мы, безусловно, стимулируем и экологичность производства", - подчеркнул Овчинский.