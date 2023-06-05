В Забайкалье утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года

Документ предусматривает увеличение валового регионального продукта до 1,2 трлн рублей

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года утвердили в Забайкальском крае. Документ предусматривает увеличение валового регионального продукта (ВРП) в 2,5 раза - с 487 млрд до 1,2 трлн рублей, сообщили в региональном министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию.

"В Забайкальском крае утвердили стратегию социально-экономического развития до 2035 года, которую разработали Забайкальский государственный университет совместно с Восточным центром государственного планирования. <...> Реализация стратегии обеспечит рост экономики края и позволит достичь к 2035 году увеличения валового регионального продукта и рост доходов населения в 2,5 раза, увеличения продолжительности жизни более чем на одиннадцать лет и снижения уровня бедности в три раза", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в министерстве, за расчетные в стратегии приняты показатели 2021 года. "ВРП в 2021 году составил 487 млрд рублей, продолжительность жизни - 66,8 лет, уровень бедности - 19,3%. <...> Показатели согласуются с единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации", - отметили в региональном Минплане.

"Приоритеты развития края, заложенные в стратегии, выверены учеными и экономистами и являются ориентиром для госорганов и муниципалитетов в своей работе при планировании мероприятий и бюджетов. Несмотря на то, что стратегия разработана до 2035 года, в нее будут вноситься изменения", - уточнили в ведомстве.

Прежняя стратегия социально-экономического развития Забайкальского края была принята в 2013 году и, по оценке властей региона, "уже потеряла актуальность".