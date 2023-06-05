5 июня, 13:30

БЖД за пять месяцев перевезла более 24 млн пассажиров

В международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-центре БЖД

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) в январе - мае 2023 года перевезла более 24 млн пассажиров. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.

"По предварительным данным в январе - мае 2023 года Белорусская железная дорога перевезла во всех видах сообщений более 24 млн пассажиров, - говорится в сообщении. - С начала года в международном сообщении перевезено более 1 млн пассажиров, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Отмечается, что в международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом. По данным БЖД, в настоящее время между Белоруссией и Россией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары (с 14 июня 2023 года). "Еженедельно между двумя государствами курсируют порядка 150 поездов", - отмечается в сообщении.

Внутри республики наиболее популярными маршрутами у пассажиров были Минск - Брест, Минск - Гомель и Минск - Витебск. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация