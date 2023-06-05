СМП планируют полностью обеспечить данными российских спутников через два года

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал оперативный доступ к отечественным спутниковым данным одной из основных задач, которые требуется решить уже в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Навигация по Северному морскому пути (СМП) будет полностью обеспечена оперативной и высококачественной информацией о ледовой обстановке с российской группировки спутников в ближайшие два года, по мере запуска этих аппаратов. Об этом сообщил журналистам в понедельник в ходе рабочей поездки в Арктический и антарктический НИИ в Петербурге министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В предыдущие периоды наблюдались определенные сдвижки по срокам, сейчас вошли в такой ритм, вот буквально на днях мы запустили "Кондор-ФКА", <…> но это только начало большой работы по развертыванию полноценной группировки. Рассчитываю, что в ближайшие два года сможем полностью обеспечить оперативной высококачественной ледовой разведкой наших коллег. Эта работа сейчас находится на максимальном контроле", - рассказал Чекунков.

В ходе встречи с представителями института Чекунков обсудил вопросы необходимости обеспечения полной независимости ученых РФ от западных технологий в части контроля за ледовой обстановкой на Севморпути. По его словам, оперативный доступ к отечественным спутниковым данным - одна из основных задач, которые требуется решить уже в ближайшее время.

Ранее заместитель директора Дирекции Северного морского пути ГК "Росатом" Максим Кулинко в ходе выступления в Арктическом и антарктическом НИИ на конференции POLAR-2023 подчеркивал, что в данный момент российские исследователи во многом зависят от баз данных западных коллег, которые в последнее время последовательно сокращают доступ к ним для россиян, что создает значительные риски.

Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" был запущен 27 мая с космодрома Восточный (Амурская область). "Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков, в задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

По данным НПОмаш, запуск следующего аппарата намечен на июнь 2024 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.