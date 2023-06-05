Совет директоров "Россетей" 7 июня рассмотрит вопрос о создании филиала в Донбассе

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поставил задачу обеспечить новые регионы всей электросетевой инфраструктурой

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет директоров компании "Россети" рассмотрит вопрос о создании филиала в Донбассе на заседании 7 июня, говорится в сообщении холдинга, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

"О создании филиала ПАО "Россети" - Донбасское предприятие магистральных электрических сетей", - следует из повестки заседания.

В марте сообщалось, что вошедшие в состав России новые регионы необходимо обеспечить всей электросетевой инфраструктурой. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором, председателем правления группы "Россети" Андреем Рюминым.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.