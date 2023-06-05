В ФРГ оппозиция назвала меры правительства по защите природы лишенными здравого смысла

Заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза Йенс Шпан считает, что правящая коалиция реализует климатическую повестку, "требуя от граждан слишком многого"

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Планы немецкого правительства по защите окружающей среды противоречат здравому смыслу и требуют очень больших затрат налогоплательщиков. Такое мнение выразил в понедельник заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан в интервью телеканалу ARD.

По его словам, правящая коалиция реализует климатическую повестку, "требуя от граждан слишком многого". В качестве примера политик привел законопроект об отоплении, который, как он считает, не соответствует "экономическим запросам". Этот план не имеет большинства даже в парламенте, отметил собеседник телеканала. "Любому ясно, что миллиардные затраты не приведут к эффективному достижению цели", - добавил он.

Представитель оппозиции выступил за "альтернативные меры" по охране природы, которые потребовали ли бы "значительно меньше средств" и пользовались бы "большей поддержкой у населения". Одним из возможных шагов Шпан назвал возврат к эксплуатации атомных электростанций.

Правительство Германии 19 апреля представило инициированный министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком (партия "Зеленые") законопроект, согласно которому со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Он считается важным шагом на пути к достижению Германией климатической нейтральности к 2045 году. Согласно опросам, почти каждый второй немец не поддерживает данный проект из-за высоких затрат, которые лягут на плечи налогоплательщиков.