Силуанов заявил, что правительство привыкло работать в напряженной обстановке

По словам главы Минфина, кабмин добивается поставленных целей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ привыкло работать в напряженной обстановке и добивается поставленных целей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Правительство попало в непростые ситуации: ковид, <…> только вышли из ковида, санкции и последствия этих санкций. Ну ничего. Мы уже привыкли работать в такой напряженной обстановке. Здесь проявляется уже характер человека, если ты готов добиваться своих целей независимо от того, какая вокруг тебя обстановка, то ты добиваешься результатов", - ответил Силуанов на вопрос, как он оценивает текущий год и как он сам изменился в своих подходах, в отношении к работе с февраля 2022 года.