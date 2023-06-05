Авиакомпания "Азимут" запустила регулярные рейсы из Нижнекамска в Тюмень

Рейсы выполняются два раза в неделю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" открыла направление из Нижнекамска в Тюмень. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте компании.

"Авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетной программы из Нижнекамска в Тюмень. Рейс выполняется два дня в неделю, в расписании есть утренние и вечерние вылеты", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что вылеты из Нижнекамска организованы по вторникам и пятницам.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - более 100 направлений по России и за рубеж.