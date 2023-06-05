В России продажи новых легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза

По данным "Автостата", они составили почти 72,2 тыс. единиц

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с показателем за май 2022 года и составили почти 72,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

"В мае нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 72 171 единицу, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года", - сказано в сообщении агентства.

Первое место по продажам занимает "Автоваз", доля которого в мае превысила 30% (в мае 2022 года доля была порядка 25%). Продажи автомобилей Lada по итогам отчетного месяца увеличились в 3,3 раза и составили почти 22 тыс. штук. На втором месте расположилась китайская Chery - продажи в мае 2023 года выросли в 4,5 раза, до 7,4 тыс. шт. Тройку лидеров замыкает китайская компания Haval, увеличившая продажи в мае этого года почти в шесть раз - до 7,4 тыс. шт. В пятерку лидеров также вошли Geely (6,7 тыс. шт.) и Kia (3 тыс. шт.).

Самой популярной моделью стала Lada Granta (доля составила 22%), продажи которой в мае этого года увеличились в шесть раз и составили почти 15,8 тыс. шт. Второе место занял китайский кроссовер Haval Jolion - в мае удалось продать почти 3,9 тыс. таких автомобилей, что в 6,5 раза больше, чем в мае прошлого года. Топ-3 замыкает еще одна китайская модель - Geely Coolray, продажи выросли в 8,3 раза, до 3,5 тыс. шт. Также в рейтинг вошли Lada Niva Travel (3,2 тыс. шт) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3,1 тыс. шт.).