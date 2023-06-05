Республика Корея упростит правила регистрации для иностранных инвесторов

Новое законодательство вступит в силу 14 декабря

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея (РК) приняло решение отменить систему предварительной регистрации для иностранных граждан, инвестирующих в местные акции и облигации. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Соответствующий указ одобрен на заседании кабинета министров. В соответствии с ним иностранцы смогут торговать местными акциями и облигациями без предварительной регистрации в государственных органах, как это было в последние 30 лет. Теперь иностранцам будет разрешено открывать счета в фирмах, оперирующих ценными бумагами, лишь с помощью номеров паспортов для физических лиц и идентификатора юридического лица для компаний.

Новое законодательство вступит в силу 14 декабря.

В международном индексе MSCI, который отражает ситуацию на мировом рынке акций, Южная Корея характеризуется как развивающаяся страна из-за отказа разрешить офшорную торговлю корейской воной и сложной регистрации иностранных инвесторов. Упрощая правила для капиталовложений из-за рубежа, власти РК решили добиться в MSCI статуса развитой страны. На данный момент им обладают 23 страны и территории, в том числе США и Япония.