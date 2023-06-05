Додон: Молдавия замкнула рейтинг стран по способности жителей платить за электричество

Бывший президент республики отметил, что население в среднем может приобрести только 2,1 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Молдавия занимает последнее место в рейтинге стран Европы по объему электроэнергии, которую могут позволить себе жители страны на среднюю зарплату. Об этом заявил в понедельник бывший президент страны Игорь Додон, отметив, что молдавские граждане в среднем могут приобрести только 2,1 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц, что почти в 15 раз меньше, чем граждане лидирующей по этому показателю Исландии (30,31 тыс. кВт/ч).

"Вместо того чтобы придумывать, как еще можно закрыть рот оппозиции, и устраивать пиар-акции на широкую ногу за счет бюджета, власти Молдовы лучше бы занялись тем, что волнует каждого гражданина. Например, как сделать доступным электричество для населения - по этому показателю сегодня мы на последнем месте", - написал в Telegram-канале Додон, который ранее курировал экономику в статусе вице-премьера.

Президент Молдавии Майя Санду на прошедшей в понедельник пресс-конференции затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, в какую сумму государству обошелся саммит Европейского политического сообщества, который оппозиция раскритиковала как "пиар-акцию власти за государственный счет". Она пообещала, что отчет о расходах представит МИД, заметив, что выгоды от саммита намного больше, так как Молдавия "стала ближе к ЕС и сможет в будущем стать частью европейской семьи". Ранее Санду сообщила, что основные расходы на саммит, который прошел 1 июня в молдавской винодельне "Замок Мими", понесет молдавский бюджет, и только часть их возместит Совет ЕС.

С прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции, которая обвиняет власти в падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 31%. Руководство страны критикуют за политическое давление на представителей оппозиции. Как свидетельствуют опросы, около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.