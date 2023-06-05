Минфин рассмотрит просьбу участников аудиторского рынка о засекречивании информации

В Ассоциации "Содружество" считают необходимым не раскрывать подписантов аудиторского заключения консолидированной финансовой отчетности в связи с санкционными рисками

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин РФ получил и рассмотрит письмо от саморегулируемой организации аудиторов (СРО) Ассоциация "Содружество", содержащее просьбу не раскрывать подписантов аудиторского заключения консолидированной финансовой отчетности в связи с санкционными рисками, ограничившись указанием аудиторской компании, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Письмо от СРО Ассоциация "Содружество" с данным предложением поступило в Минфин России и будет рассмотрено в установленном порядке", - ответили в пресс-службе министерства на просьбу подтвердить получение министерством такого письма.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что участники аудиторского рынка на фоне опасений введения санкций просят регуляторов разрешить не раскрывать личные данные подписантов отчетности подсанкционных организаций. По их мнению, это защитит рынок и позволит дальше аудировать компании из дружественных стран. Юристы не видят препятствий для реализации инициативы, но предупреждают о серьезных рисках для клиентов.

Издание уточняет, что речь идет об отчетности подсанкционных компаний и касается руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица и руководителя аудита, следует из документа. По словам участников рынка, регуляторы изучают предложение.