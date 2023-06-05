Сбербанк зафиксировал в мае рекордный спрос на ипотеку с начала 2023 года

Банк выдал за месяц 108,2 тысячи ипотечных кредитов на 349 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал в мае рекордный спрос на ипотеку с начала года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кредитной организации со ссылкой на данные собственной ипотечной платформы "Домклик".

"В мае 2023 года Сбер выдал 108,2 тысячи ипотечных кредитов на 349 млрд рублей - по данным "Домклик", это рекордные показатели с начала года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Сбербанка, объем выдач по сравнению с апрелем вырос на 3,7%, когда банк выдал 104,2 тысячи жилищных кредитов на 336 млрд рублей. Аналитики "Домклик" также отмечают рост спроса на льготные ипотечные программы банка. "41,4 тысячи кредитов на 173 млрд рублей было оформлено в мае по программам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT" - это на 11% превышает показатели предыдущего месяца", - отмечено в сообщении.

Также сообщается, что по "Семейной ипотеке" россияне в мае взяли жилищных кредитов на 78,7 млрд рублей, что на 8% выше, чем результат предыдущего месяца, и является рекордом за все время действия программы. По "Господдержке" - на 16%, или на 74,1 млрд. рублей. По "Дальневосточной ипотеке" - на 11,6 млрд. рублей, или на 15% больше. По "Ипотеке для IT" - на 8,5 млрд. рублей, или на 2,3%, что также стало рекордом за все время действия программы.

По данным кредитной организации, больше всего ипотеки, как по базовым, так и по льготным программам, в мае выдано в Москве (35,1 млрд рублей), Московской области (33,8 млрд рублей), Краснодарском крае (21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (20,4 млрд рублей) и Тюменской области (18,4 млрд рублей). Всего за первые пять месяцев 2023 года, банк выдал 446,7 тысячи жилищных кредитов на 1,4 трлн рублей.