Минэнерго сообщило, что компании РФ и Египта могут расширить сотрудничество в энергетике

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что продолжается совместная работа в области разведки и добычи энергоресурсов на территории Египта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские и египетские компании заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах строительства и модернизации объектов энергетики. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ по итогам рабочей встречи, которую провели главы ведомства Николай Шульгинов и министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек эль-Молла.

В сообщении уточняется, что в рамках визита министр нефти и природных ресурсов Египта встретился с представителями российских компаний, где были подняты вопросы перспектив и расширения сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

"С египетскими партнерами мы ведем успешное взаимодействие в нефтяной сфере. Продолжаем совместную работу в области разведки и добычи энергоресурсов на территории Египта", - отметил Шульгинов, слова которого приводит Минэнерго России.