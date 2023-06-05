США ввели санкции против семи россиян якобы за оказание влияния на Молдавию

Под рестрикции подпали Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников и Анна Травникова, а также мастерская керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении семи граждан РФ под предлогом того, что они якобы участвовали в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии". Об этом сообщается в заявлении, распространенном в понедельник американским финансовым ведомством.

Согласно изложенной в документе версии, Минфин США "вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния". Они якобы участвовали в "кампании по дестабилизации и продолжающемуся вредоносному влиянию в Молдавии".

По версии заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, курирующего противодействие терроризму и финансовую разведку, российская сторона якобы пытается "воспользоваться опасениями граждан" других стран и "дестабилизировать легитимно избранные правительства". Нельсон не привел каких-либо доказательств своих утверждений.

Как следует из документа, рестрикции вводятся против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Кроме того, санкции будут действовать в отношении мастерской керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.

Внесение в санкционный перечень означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.