5 июня, 14:10,
обновлено 5 июня, 15:29
Санкции в отношении России

США ввели санкции против семи россиян якобы за оказание влияния на Молдавию

AP Photo/ Patrick Semansky
Здание Минфина США
© AP Photo/ Patrick Semansky

Под рестрикции подпали Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников и Анна Травникова, а также мастерская керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении семи граждан РФ под предлогом того, что они якобы участвовали в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии". Об этом сообщается в заявлении, распространенном в понедельник американским финансовым ведомством.

Согласно изложенной в документе версии, Минфин США "вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния". Они якобы участвовали в "кампании по дестабилизации и продолжающемуся вредоносному влиянию в Молдавии".

По версии заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, курирующего противодействие терроризму и финансовую разведку, российская сторона якобы пытается "воспользоваться опасениями граждан" других стран и "дестабилизировать легитимно избранные правительства". Нельсон не привел каких-либо доказательств своих утверждений.

Как следует из документа, рестрикции вводятся против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Кроме того, санкции будут действовать в отношении мастерской керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.

Внесение в санкционный перечень означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация