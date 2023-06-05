"Новатэк" предложил изменить закон об экспорте газа для СПГ

В компании заявили о необходимости дать право поставок проектам без привязки к конкретным месторождениям

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 5 июня. /ТАСС/. "Новатэк" предлагает изменить закон об экспорте газа из РФ, чтобы право поставок сжиженного природного газа (СПГ) могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям, заявил глава компании Леонид Михельсон. По его словам, "Новатэк" уже испытывает проблемы с поставками со своего среднетоннажного завода "Криогаз-Высоцк" на Балтике из-за того, что не может самостоятельно реализовывать СПГ и вынужден работать по агентскому договору с "Газпром экспортом".

"В первую очередь надо менять закон об экспорте газа. Сейчас экспорт газа в России разрешен компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ", - сказал Михельсон в ходе посещения председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей фракций Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области.

По словам главы "Новатэка", компания имеет право на поставку СПГ на экспорт со своих проектов, в то время как среднетоннажное производство "Криогаз-Высоцк" на Балтике не привязано к конкретному месторождению, экспортные поставки с него осуществляет "Газпром экспорт" по комиссионному договору. "Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений. У "Газпром экспорта" есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой. Вот поэтому надо изменить закон об экспорте, чтобы и такие производства имели право экспорта", - заявил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что финская Gasum прекратила вывозить из порта Высоцк СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" по контракту с "Газпром экспортом".

"Криогаз-Высоцк" - первое среднетоннажное производство СПГ в Балтийском регионе. В 2021 году проект произвел 757 тыс. тонн (на 38% больше, чем в 2020 году), а в прошлом году - 700-720 тыс. тонн СПГ, сообщал Михельсон.