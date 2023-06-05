В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке стратегических инвестпроектов СПГ-отрасли

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что задача по развитию проектов по производству сжиженного природного газа выполняется в недостаточном объеме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу с целью подготовки необходимых для СПГ-отрасли законодательных инициатив. Об этом он заявил в ходе выездного рабочего совещания Совета Думы.

Володин подчеркнул, что задача по развитию проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) поставлена президентом РФ Владимиром Путиным, однако пока она выполняется в недостаточном объеме. "Мы с вами должны в рамках парламентского контроля стимулировать эффективность работы для реализации поручения президента. Поэтому давайте договоримся, что в состав рабочей группы войдут руководители профильных комитетов", - отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

В Мурманской области в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений под председательством Вячеслава Володина состоялось выездное рабочее совещание Совета Думы, в котором приняли участие руководители фракций и председатели профильных комитетов. Участники заседания обсудили меры по развитию энергетической отрасли и расширению законодательных мер поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.

По словам Вячеслава Володина, рабочая группа должна в течение следующей недели проработать все предложенные инициативы, провести консультации с правительством и выйти на принятие решений. "Здесь роль парламента очевидна. Мы должны держать поддержку этих проектов на контроле. Это вопросы развития не только нашей экономики, но и тех отраслей, которые позволят нам, конкурируя, обеспечить развитие страны. Именно в этом наше преимущество. Тем более здесь сформирована технологическая база, которой нет равных", - подчеркнул Володин.

Рабочую группу по подготовке законопроектов возглавит первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Кроме того, в нее войдут депутаты от регионов. Также, по словам Володина, эту тему необходимо взять на контроль в рамках отчетов в Госдуме министра энергетики и профильного вице-премьера. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон рассказал, что отрасль нуждается в принятии законодательных мер.

"Нам надо сделать все, чтобы таких компаний было больше, и они осваивали свои рынки. Тогда мы сможем быть первыми среди компаний других стран. Это принесет пользу для страны. Мы с вами сможем это сделать", - указал Володин. "Конкуренцию будут выигрывать страны, которые владеют технологиями. Надо делать все для создания условий, чтобы наши компании обладали самыми лучшими технологиями", - подчеркнул Володин. По его словам, должны быть преференции для таких предприятий. "И мы со своей стороны должны их законодательно обеспечить", - добавил председатель Госдумы.

Позиция профильных комитетов

"С помощью этих проектов и технологий можно на самом деле достичь все цели, которые поставлены. Для это необходимо обеспечить условия", - сказал председатель комитета по энергетике Павел Завальный. Он согласился, что необходимо создание рабочей группы, которая займется выработкой предложений в этой сфере.

Его поддержал глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Он, в свою очередь, выступил с инициативой провести парламентские слушания по вопросам развития СПГ-проектов. Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин призвал подумать над дополнительными инвестиционными преференциями для таких проектов.

"Для России это стратегически важное направление", - отметил председатель комитета по экологии, природным. ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. "Важно чтобы таких проектов было больше - деньги оставались в России и создавались новые рабочие места", - сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.