Сийярто: технологии ФРГ на АЭС "Пакш-2" заменят, если она будет препятствовать проекту

По словам главы венгерского МИД, если правительство Германии продолжит блокировать участие в проекте, который имеет решающее значение для долгосрочной безопасности энергоснабжения Венгрии, то немецкие технологии придется заменить на французские

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Германские технологии на АЭС "Пакш-2" могут быть заменены французскими, если правительство ФРГ не выдаст разрешение компании Siemens Energy на участие в этом проекте, осуществляемом в Венгрии вместе с Росатомом. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Siemens Energy до сих пор не получила разрешения на создание автоматической системы управления для атомной станции в Пакше. Если правительство Германии продолжит блокировать участие этой компании в проекте, который имеет решающее значение для долгосрочной безопасности энергоснабжения Венгрии, то немецкие технологии придется заменить на французские", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1. Ранее он уже проводил консультации на эту тему с компанией Framatome.

По словам министра, что в Евросоюзе помимо официальных санкций против России существуют еще и неофициальные. "Санкции ЕС не распространяются на атомную промышленность, однако некоторые страны, институты и ведомства пытаются помешать сотрудничеству с Росатомом", - отметил Сийярто, считающий такую ситуацию неприемлемой. Правительство Венгрии неоднократно заявляло о намерении не допустить, чтобы санкции ЕС помешали реализации проекта сооружения двух новых ядерных реакторов в Пакше.

В понедельник Сийярто обсудил на встрече в Будапеште этот проект с главой Росатома Алексеем Лихачевым. После переговоров Сийярто и Лихачев были приняты премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

В октябре 2021 года АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG ("Фраматом - Сименс") подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". Франция дала разрешение своей компании на участие в проекте, правительство ФРГ - пока нет.