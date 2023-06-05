Мурманская область заявила, что Володин поддержал инициативу региона по любительскому лову

Губернатор Андрей Чибис также сообщил о полученной поддержке по пересмотру подхода к применению и расчету уровня бюджетной обеспеченности регионов Минфином России

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативы властей Мурманской области по вопросу любительского лова, а также по вопросу пересмотра подхода к расчету уровня бюджетной обеспеченности, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Вячеслав Викторович Володин поддержал нас сразу по двум вопросам: любительский лов, чтобы рыбаки из прибрежных населенных пунктов могли легально продавать свой улов. Этого решения добиваемся не один год. Председатель Госдумы обещал вернуться к рассмотрению вопроса, чтобы он касался не только нашего региона, но и всей страны", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале по итогам прошедшего в Мурманске совещания.

Глава региона также сообщил о полученной поддержке по пересмотру подхода к применению и расчету уровня бюджетной обеспеченности регионов Минфином России. "Сейчас чем больше регион зарабатывает, тем меньшую финансовую поддержку ему оказывает федеральный бюджет. Особенно в части субсидий. Сейчас мы меньше отдаем дополнительных доходов в улучшение инфраструктуры. Вячеслав Викторович отметил, что Мурманская область развивается. И при нашем арктическом расположении надо учитывать допрасходы. Решение по этим двум вопросам существенно помогло бы не только нам, но и коллегам из многих регионов России", - сообщил Чибис.

Как сообщил ранее губернатор, делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным работает в понедельник в Мурманской области. Вместе со спикером в регион прибыли его заместители Александр Жуков, Иван Мельников, Владислав Даванков, руководители фракций Владимир Васильев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев, председатели и члены комитетов.

Законодатели планировали провести рабочее совещание и обсудить вопросы "развития промышленности, энергетики, укрепления технологичного суверенитета и внедрения инноваций".