Минск заявил о готовности расширять сотрудничество с Калининградом в сфере строительства

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что "доставка строительных материалов удорожается за счет длинного плеча логистики"

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белоруссия готова наращивать сотрудничество с Калининградской областью в сфере промышленной кооперации, строительства и агропромышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, встречаясь с губернатором российского региона Антоном Алихановым.

"Готовы дальше наращивать оказание услуг в сфере проектирования объектов и строительстве объектов преимущественно промышленного назначения в Калининградской области при наличии экономической эффективности", - сказал белорусский премьер, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.

Головченко признал, что "доставка строительных материалов удорожается за счет длинного плеча логистики". "Сегодня поговорим, как снивелировать эти трудности", - сказал он.

Премьер констатировал, что между Минском и Калининградом развивается также сотрудничество в сфере промышленной кооперации. Белорусские предприятия поставляют в регион различные виды металлопродукции, трансформаторы, импортируют термостаты, полистирол, изделия из алюминия. "У нас в принципе диверсифицированный товарооборот и взаимодополняющие потоки", - отметил Головченко.

Он видит хорошие перспективы по сотрудничеству в аграрной сфере. "Готовы расширять сотрудничество в сфере растениеводства, животноводства с широким спектром высокотехнологичного оборудования для аграрного сектора", - сказал премьер Белоруссии.