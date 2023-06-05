Абхазия вдвое сократила экспорт клубники

Урожай в основном реализуют внутри страны

СУХУМ, 5 июня. /ТАСС/. Производители клубники в Абхазии в 2023 году более чем в два раза сократили экспорт своей продукции за пределы республики. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии, предоставленные ТАСС.

Так, по информации пресс-службы ГТК, с начала этого года экспортировано 48,7 тонны клубники, тогда как в такой же период прошлого года было вывезено 113 тонн, в 2021 году - 352 тонны.

"В этом году немногие смогли вырастить клубнику в больших объемах из-за неблагоприятных погодный условий, была очень дождливая весна. Потому производители в основном решили реализовать свою продукцию внутри республики, клубника и в Абхазии пользуется большим спросом", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы. Как отметил собеседник агентства, проблем с вывозом клубники через госграницу Абхазии с РФ у производителей нет.

Ранее сообщалось, что из-за насыщенности внутреннего рынка близлежащих регионов России (СКФО и ЮФО) собственным производством и сложностями с доставкой этого скоропортящегося товара в Центральный и другие округа России, еще в прошлом году фермеры, выращивающие клубнику, уменьшили объемы.

Если зимой местная клубника на рынках Абхазии стоила около 600 рублей за килограмм, то сегодня ее стоимость в пределах 200-300 рублей за 1 кг. Клубнику в основном выращивают в Восточной Абхазии в личных подсобных хозяйствах и трех крупных предприятиях. В настоящее время ягоды можно купить как на рынках, так и по республиканской трассе в специально отведенных местах.